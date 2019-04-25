Fenerbahçe Gol Yollarında Sınıfta Kaldı
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligde geçtiğimiz sezon 29 haftada 58 gol kaydederken, bu sezon 34 golde kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, gol yollarında da aradığını bulamadı.
Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 29 haftada 58 gol kaydedip 31 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile 34 gol atıp kalesinde 40 gol gördü. Sarı-lacivertliler gösterdikleri bu performansla Süper Lig'i ilk kez eksi averajla bitirme durumuyla karşı karşıya.
PUAN OLARAK DA GERİDE
Fenerbahçe gollerin yanı sıra bu sezon puan olarak da geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon geride kalan 29 haftada 57 puanla 4. sırada bulunurken, bu sezon 33 puanla 14. sırada yer aldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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takımı yanlış yazmışsınız doğrusu ali fenerpalabıyıkbahçe olacaktıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali koc kina yaksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sınıfı geçtiği başka bir yön yok ki (taraftarı dışında)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Febe haberine kimse yorum yapmaz olmuş sıradan bir takım haline dönmüş zavallı.Cevap Yaz Yayından Kaldır