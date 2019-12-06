Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor! Canlı anlatım
Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
06.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:30
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu
HABER YORUMLARI (3)
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Ersun da nezaman supriz yokki adamin hayati supriz olmus riza calinbay gibi Adam gibi duzgun adami teknikdirektor olsaydi fenerbahceye bir cok iskarta ya cikmis futbolcu bugun fenerbahcede olmazdi sivasspor akilli davranip bugun oynadigi futbol ortada sampiyonluga oynatiyor Adam futbol bilgisayar isleriyle yonetilmez akil bilgiyle olur malesef bunlar ersunda sifirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gustova kırmızı kart cezalısı ersun yanal bey bu nasıl olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Turkiye kupasinda oynamadigini unuttun herhalde birde futbolla ilgileniyorsun biraz Daha calis calis calis oyrenirsin1 Yayından Kaldır