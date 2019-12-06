Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor! Canlı anlatım
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor! Canlı anlatım

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

06.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:30
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 14. haftasında , 'ni konuk ediyor. Mücadeleyi yönetiyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu

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HABER YORUMLARI (3)

  • GENC FENERBAHCELİ:
    Ersun da nezaman supriz yokki adamin hayati supriz olmus riza calinbay gibi Adam gibi duzgun adami teknikdirektor olsaydi fenerbahceye bir cok iskarta ya cikmis futbolcu bugun fenerbahcede olmazdi sivasspor akilli davranip bugun oynadigi futbol ortada sampiyonluga oynatiyor Adam futbol bilgisayar isleriyle yonetilmez akil bilgiyle olur malesef bunlar ersunda sifir
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  • FENERBAHCEMMM:
    Turkiye kupasinda oynamadigini unuttun herhalde birde futbolla ilgileniyorsun biraz Daha calis calis calis oyrenirsin
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