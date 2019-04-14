Fenerbahçe-Galatasaray U21 Derbisinde Yumruklu Kavga Çıktı
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan U21 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı.
U21 Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ererken, mücadele bitimiyle iki takım oyuncuları birbirlerine girdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin bitiş dakikalarında büyük bir kavga yaşandı.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Fenerbahçe U21 takımı, Burak ile attığı gol verilmeyince hakem Mete Aylıoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular, endirekt serbest vuruş ile oyuna devam etmek istedi. Hakeme çok yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli futbolcular, oyna devam etmek isteyen Galatasaraylı oyunculara da sert tepki gösterdi.
Orta sahadaki taç pozisyonu sırasında da kavga çıktı. Oyuncular arasında yumrukların atıldığı görüldü. Teknik heyetler araya girerek olayları önlemeye çalıştı.
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İŞTE TİPİK BİR FENERLİ YETİŞİYOR ALT YAPIDAN . KAZANAMAYINCA HAZMEDEMEYEN VE SAĞA SOLA SATAŞAN KAVGA ÇIKARAN AMATÖR FUTBOLCULAR . VİDEONUN SONUNDA KIRMIZI KARTI YİYEN FENERLİ OLAYLARI BAŞLATIP ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR . ZATEN HAKEM KIRMIZIYI BİLE GÖSTERMEDEN SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTMUŞ . BU KULÜBÜN SUYU BOZUK HER ZAMAN SÖYLÜYORUM . İSTER ALT YAPI OLSUN İSTER A TAKIM FARKETMİYOR .Cevap Yaz 18 27 Yayından KaldırMETİN: Aynen çok doğru kebapçıyla yancısı çok barışçılya her maç kaybedince yok hakem suçlu yok penaltımızı vermediler yürüğ git işine bekletme yapma trol19 9 Yayından Kaldır
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Konuyu sadece fenere getirmeyin. Sanki diğer kulüp ve yöneticileri sütten çıkmış ak kaşık. Dar bakmayın konuya. Fafızalara yüklenin ki, daha net görün.Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Bunu içim kan ağlayarak, normal karşılıyorum. Yıllarca şiddedi körükleyen yöneticiler, 2 günde şiddedi çözemez. Yetişen çocuklarda böyle olur. Normal bir durum.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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fener iste ne beklionuz sporcu deil holigan yetistirmeyi prensip edinmislerCevap Yaz 13 26 Yayından Kaldır