Fenerbahçe-Galatasaray U21 Derbisinde Yumruklu Kavga Çıktı

U21 Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi golsüz eşitlikle sona ererken, mücadele bitimiyle iki takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelenin bitiş dakikalarında büyük bir kavga yaşandı.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Fenerbahçe U21 takımı, Burak ile attığı gol verilmeyince hakem Mete Aylıoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular, endirekt serbest vuruş ile oyuna devam etmek istedi. Hakeme çok yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli futbolcular, oyna devam etmek isteyen Galatasaraylı oyunculara da sert tepki gösterdi.

Orta sahadaki taç pozisyonu sırasında da kavga çıktı. Oyuncular arasında yumrukların atıldığı görüldü. Teknik heyetler araya girerek olayları önlemeye çalıştı.

Kaynak: İHA