Fenerbahçe, Galatasaray'ın Söz Kestiği Babel İçin Devreye Girdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını çok yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi.

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Ryan Babel için harekete geçti. Sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı yıldızın menajeriyle bir araya geldi.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Yapılan görüşmede Babel'in Fulham'daki durumu transfer planlaması masaya yatırıldı. Taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek ve bu kez ekonomik şartlar görüşülecek.

SEZON SONUNDA SERBEST

Fotomaç'ta yer alan bilgiye göre; Alınan bilgilere göre Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 2 milyon euro garanti ücret teklif edecek. Ayrıca Fenerbahçe, Hollandalı yıldıza imza parası da önerecek.

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın da harekete geçmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Babel'e yaptığı teklifi revize edeceği öğrenildi.

12 MAÇTA 8 GOL ATTI

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel 12 maçta 4 gol ve 4 asistle 8 gole katkı yaptı.