Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Bülent Yıldırım

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin VAR hakemi Bülent Yıldırım...

Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaraykarşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Cuma günü oynanan Bursaspor – Trabzonspor maçında düdük çalan Bülent Yıldırım, bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın VAR hakemi oldu.