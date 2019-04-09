Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için yarın satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.
Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:
Misafir Tribünü: 150 lira
Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira
Kaynak: AA
YORUMLAR (8)
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Fenerbahçenin 5 yıldızı 28 şampiyonluğu, 103 gollük şampiyonluğu ve 20 yıldır kadıköyde yenilmezlik serisi var. Drogba demiş yıldızlar önemli. Aloooo Fener yıldız sayısında gs den önde. Şampiyonluk sayısında da önde. İtalya''da Genoa 9 şampiyonluk kazanmış hepsi M. Ö ama hepsi sayılmış. Almanya''da Rapid Wien 1 defa kupa almış karanlık çağda 1800 lü yıllarda kupası sayılmış. Fenerbahçenin de sayılacak kaçışınız yok. Gs bu sene yine avcunu yalayacak. Sadece penaltı atabilen Diagne mi gol atıcak ? fb yeneceCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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CİMBOM BU MAÇTADA BİR ŞEY YAPAMIYACAK YAAŞA FENER! BİZ SİZİ 6-0 YENDİK KADIKÖYDE BİZİ KAÇ SENEDİR YENEMEDİNİZ HAHAHAH!Cevap Yaz 3 12 Yayından KaldırUA4: ünlü düşünür drogba geçen bir kelam etti, fenevi 20 yıldır yenememek önemli değil, mühim olan formadaki yıldızlar ve şampiyonluk diye. anlayabiliyor musun derinliği?9 6 Yayından KaldırİRKEK: kanarya :D boşver yenmeylim zaten. ama biz istersek o stadı fenerlilere yaktırır aziz başkanınıza elektrikleri kapattırıp o yanan stadın ışığında kupa kaldırırız paşası :):):) akıllı olun bu sefer stadla kalmaz istanbulu yaktırrız size. GALATASARAY SON SÖZÜ SÖYLER7 5 Yayından Kaldır
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Yine günler öncesinden abartılmaya başlayan dünya derbiciği ağızları başlar:)) daha sonrasında futbol hariç herşeyin konuşulduğu berbat bir futbolla bitirirler tabi en az 4 tane kırmızı kartla lan he he dünya derbiciğisiniz tamam:))Cevap Yaz 13 8 Yayından Kaldır