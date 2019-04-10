Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı

Süper Ligde 28. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletlerti satışa çıktı. En ucuz bilet 150 TL olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.

Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:

Misafir Tribünü: 150 lira

Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira

Kaynak: AA
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