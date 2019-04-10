Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı
Süper Ligde 28. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletlerti satışa çıktı. En ucuz bilet 150 TL olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunuldu.
Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.
Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:
Misafir Tribünü: 150 lira
Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira
Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira
Kaynak: AA
YORUMLAR (7)
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Abi 150 TL nedir yaa resmen soygun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fenev liler bir mac kazandigi zaman kurban kescekmisCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İzlemeye gerek bile yok. . nasıl olsa TFF ve MHK ortaklaşa Başşakşehiri şampiyon yapacaklar. . bu maçlar formaliteden oynanıyor. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fener cimbomu yenip koca sezonun başarısızlıgını silecegini sanıyorlarsa yanmışlar.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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BUNDAN DAHA KÖTÜ SEZONU MU VAR :DCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır