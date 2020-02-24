Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra 57 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı
Kadıköy'de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı.
KASTEN YARALAMA, MEMURA HAKARET, HIRSIZLIK
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
Haber Videosu: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra 57 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı
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ozana denize ceza verilmesi lazım, bizden de belhandayaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YEYİN LAN BİRBİRİNİZİ. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BETER OLUNCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır