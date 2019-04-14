Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde 2 Gol Vardı, Kazanan Çıkmadı

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın golünü 66. dakikada Henry Onyekuru atarken, ev sahibi Fenerbahçe'nin golünü ise 71. dakikada Eljif Elmas kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ilk yarının son anlarında Diagne'yi düşürmesi sonrasında VAR kararı sonrasında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 56'ya yükseltip lider Medipol Başakşehir ile farkı 5 puana indirirken, Fenerbahçe de puanını 33'e yükseltti.

GALATASARAY, KADIKÖY'DE 19 YILDIR KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.

BAŞKANLAR MAÇI AYRI AYRI İZLEDİ

Derbide Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte izledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi takip etti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN CAN BARTU PANKARTI

Fenerbahçeli futbolcular sahaya 'CAN'ımız her zaman kalbimizdesin' pankartıyla sahaya çıktı.