Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü
Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü. Ersun Yanal'ın, çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldığı öğrenildi.
23.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:38
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
ÇİZGİ İHLALİ GEREKÇESİYLE ATILDI
Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi.
Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.
Haber Videosu: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü
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