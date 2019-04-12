Fenerbahçe, Galatasaray'a 21. Yüzyılda Kaybetmedi
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, 21. yüzyılda Galatasaray'a karşı Kadıköy'de oynadığı hiçbir resmi müsabakayı kaybetmedi.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe rakibine karşı 21. Yüzyılda hiç mağlubiyet almadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet alırken 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
TERİM SON 4 MAÇTAN BERABERLİKLE AYRILDI
Fenerbahçe deplasmanında en son Aralık 1999'da 2-1'lik skor ile maç kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Galatasaray'ın Kadıköy'deki son lig galibiyetinde takımın başında yine Fatih Terim vardı. Terim, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünde sahadan beraberlikle ayrılırken bir kez mağlubiyet mağlup oldu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (34)
-
21.yüzyıl nezaman bitti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BU YAZILAR YAZAN BEBELER BİLMEZ BABALARINA SORSUNLAR EN SON NE ZAMAN YENDİK FENERİ DİYE. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından KaldırULTRAKEDİCİK: EN SON 20 YIL OLDU EVLADIM VE ASIR ATLADI VE HOPLAYIVERDİ ÇEKİRGE, ZIPLAYIVERDİ ÇEKİRGE PITI PITI PEMBİŞLER2 1 Yayından Kaldır
-
Busefer gs fener e pis patlayacak. Mac 0-3 biter, demedin deme IbrahimCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırGERÇEKLER: Sanırım Hakem istediğiniz gibi, Yoksa bu kadar rahat sallayamazsınız1 Yayından Kaldır