Fenerbahçe, Forma Satışından 40 Milyon Lira Gelir Elde Etti
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, sezon başından bu yana forma satışından toplam 40 milyon lira gelir elde etti.
21 Temmuz'da taraftarının isteğiyle Fenerium sitesine satılan forma sayısı için sayaç koyan sarı-lacivertliler, 199 bine ulaştı. 25 binden start alan sayaçta, peş peşe gelen kötü sonuçlarla artış istenen seviyede olmamıştı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında forma ve ürün satışlarında artış oldu.
TARAFTARLAR, SEZON BAŞINDAN BERİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR
Sarı-lacivertliler sadece forma satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti. İyi gidişatın sürmesi halinde bu rakamların çok daha üstüne çıkılması bekleniyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında çok kötü bir grafik çizerken bile, maçlardaki seyirci ortalamasıyla dikkatleri çekmişti.
(Akşam)
YORUMLAR (4)
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Artık Malatya ve Göztepe gibi takımları yenince zafer sayiyoruz. Nerden nereye basariymış ali koç comoliyide al git süslü puslü laflarla kandiramazsinizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Git ali defolCevap Yaz 8 5 Yayından KaldırMR MRT: sen defol Mulayim..cinconlusun belliki1 2 Yayından Kaldır
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bende fenerbahçeliyimde pardon üst üste gelen başarı deseniz onuda anlamamda hadi bir nebze anlayayım zaferler nedir ? ne zaferi ben dün gece uyudumda 4 ay sonra kalktığımda fenerbahçe uefa yımı aldı benımmı haberım yok ?Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır