Fenerbahçe, Fejsa transferini bitirdi! İşte yıllık ücreti

Fenerbahçe, Benfica'nın başarılı orta sahalarından Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis bedeli ile 3 milyon euro olduğu öğrenildi.

ERSUN YANAL'IN EN ÇOK İSTEDİĞİ İSİMLERDENDİ

Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetime ilettiği isimlerin başında yer alan ve Benfica'da forma giyen Fejsa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANACAK

Oyuncuya yıllık 1,7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşma sunan Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-laciverliler öte yandan Fejsa'nın kontratında, 300 bin Euro'yu aşmamak kaydıyla bonuslar da koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA