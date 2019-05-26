Fenerbahçe Evinde Antalyaspor'u 3-1 Yenerek Sezonu Galibiyetle Bitirdi
Süper Ligde 34. hafta maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle nokta koydu.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'un golünü 33. dakikada Mevlüt Erdinç atarken, ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zajc, 69. dakikada Eljif Elmas ve 90+1. dakikada Moses kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 46 yapıp sezonu altıncı sırada bitirirken, Antalyaspor 45 puanda ve yedinci sırada sezonu noktaladı.
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