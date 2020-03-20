Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.

Koronavirüs sebebiyle 2019-2020 karşılaşmalara ara verilmesinin ardından Fenerbahçe Futbol Takımı'ndaki oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek.

VİDEO SİSTEM EŞLİĞİNDE ANTRENMANLAR YAPILACAK

Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular, video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacak.

1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecek.

Kaynak: İHA