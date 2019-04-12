Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Can Bartu'nun Evine Gitti!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile kardeşi Ali Yıldırım, Can Bartu'nun evine taziye ziyaretine gitti.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu'nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye gitti. Eski Başkan Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım da Bartu'nun evini ziyaret edenler arasındaydı.
CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK
83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazı yarın öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak. Namazın ardından Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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