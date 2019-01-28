Fenerbahçe, Ersun Yanal İle Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mehmet Ekici (2) ve Mehmet Topal kaydetti. Malatyaspor'un golleri Donald ve Mina'dan geldi.

YANAL İLE LİGDEKİ İLK GALİBİYET

Bu skorla Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Tecrübeli teknik adam bu sezon sarı-lacivertli takımın başında 6 lig maçına çıkmış ve bu maçlarda 2 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.