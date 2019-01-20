Fenerbahçe, Emre Mor'un Kiralanması İçin Teklifte Bulundu
Fenerbahçe, Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un kiralanması için kiralık sözleşme teklifinde bulundu.
Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Celta Vigo'da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, "Satın alma opsiyonlu kiralık" sözleşme teklifinde bulundu.
EMRE MOR SÜPER LİGE GELMEK İSTİYOR
İspanya'da tutunamayan Emre Mor'un Süper Lige gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe'yi bir fırsat olarak görüyor.
(Güneş)
YORUMLAR (11)
-
Bize kurtarılacak değil bizi kurtaracak oyuncu lazım . Zaten para yok ; bari israf etmeyin .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Fenerbahce den bir cacik olmaz aylar gecti transfer yok ne zaman yapilacak bu transferler ikinci lige dusuncemiCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
bu oğlana para vereceğinize . . . lösev , engelliler derneğine bağış yapın en azından bir kardeşimize yardımcı olmuş olursunuz. . hatta sokak hayvanlarına mama alın. . . . . . . .Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
-
fener çöp kutusumu bilader bu nedir EYT mağduru futbolcular, işe yaramayan çöp futbolcular a teklif fenerdenCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
bu adamı halı sahada oynatmam. . . . . . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır