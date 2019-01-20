Fenerbahçe, Emre Mor'un Kiralanması İçin Teklifte Bulundu

Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Celta Vigo'da kadro dışı kalan milli yıldız Emre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, "Satın alma opsiyonlu kiralık" sözleşme teklifinde bulundu.

EMRE MOR SÜPER LİGE GELMEK İSTİYOR

İspanya'da tutunamayan Emre Mor'un Süper Lige gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe'yi bir fırsat olarak görüyor.

(Güneş)