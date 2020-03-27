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Emre Kılınç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenebrahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak.

27.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:07
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var. Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan koronavirüs nedeniyle sağlığa verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.

Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor. Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'A TEKLİF YAPILACAK

Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor.

İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.

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