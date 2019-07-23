Fenerbahçe Elmas'ı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Kulübü, sabah saatlerinde Eljif Elmas'tan elde edecekleri bonservis bedeli hakkında KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas'ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca sonraki satıştan azami 1,5 milyon euro bonus elde edileceği belirtildi.

İŞTE ELJIF ELMAS'TAN GELECEK PARA

"Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

ELJIF ELMAS'A VEDA MESAJI

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.