Fenerbahçe Bu Sezon Oynadığı Dört Derbide de Geriden Geldi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi müthiş heyecana sahne olurken sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçtan bir puanla ayrılmayı başardı. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren isim ise 71. dakikada Eljif Elmas oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı dördüncü derbide de geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Süper Lig'in 6. haftasında Beşijtaş'ı konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda Babel'in golüyle geriye düşmüş ve ikinci yarıda Ayew ile eşitliği yakalamıştı. 11. haftada Galatasaray'a konuk olan sarı-lacivertliler bu maçta da 2-0 geriye düşmesine karşın Valbuena ve Jailson'un golleriyle beraberliği kurtarmıştı. 23. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında ise sarı-lacivertliler müthiş bir geri dönüş yaptı. Fenerbahçe ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleriyle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun son derbisine sahasında Galatasaray'a karşı çıkan Ersun Yanal'ın ekibi ezeli rakibi karşısında 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği kurtardı. 66. dakikada geriye düşen sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın 71. dakikadaki golüyle bu sezon dördüncü derbisinden de 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: İHA