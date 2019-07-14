Fenerbahçe, Derrick Williams ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken önemli bir transferi daha bitirdi. Eurohoops'un haberine göre Derrick Williams, Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli'nin yerini doldurmayı başardı.

GEÇEN SEZON 13,4 SAYI ORTALAMASI İLE OYNAMIŞTI

Son olarak Bayern Münih forması giyen ve 2011-2012 sezonunda NBA'de yılın çaylak takımında da yer alan Williams, EuroLeague'de Bayern Münih formasıyla 29 maça çıktı. Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.