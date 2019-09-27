Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla takımla birlikte çalıştı.

27.09.2019 21:22
Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

HASAN ALİ VE MAURİCİO ISLA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli takımda Victor Moses son antrenmana katılmazken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla takımla birlikte çalıştı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de TT Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (4)

  • HAKEDENEHAKETTİĞİGİBİ:
    KADIKÖY DE SAMİ YEN BAŞKANA EDİLEN KÜFÜRLERİ UNUTMADIK, BASKET MAÇI SONRASI FENERLİ ÜÇ SPORCUNUN GS YE ETTİĞİ KÜFÜRLERİ UNUTMADIK, KADIKÖY DE GS İLE KÜFÜRLÜ ÇALAN MÜZİKLERİ UNUTMADIK, KADIKÖY STADINA GİDEN MİNİK GS LİNİN ALİ KOÇUN TALİMATIYLA ÜSTÜNDEN FORMASININ ÇIKARTILMASINI UNUTMADIK VS. LİSTE UZAR GİDER HESAP GÜNÜ FENER YÖNETİMİ VE FUTBOLCULARINI KISACA. . .
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  • YALANCININ:
    o çocuğun üstünden formayı çıkaran sizsiniz at kafası
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