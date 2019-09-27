Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı

27.09.2019 21:22

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

HASAN ALİ VE MAURİCİO ISLA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli takımda Victor Moses son antrenmana katılmazken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla takımla birlikte çalıştı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de TT Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA