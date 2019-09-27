Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
HASAN ALİ VE MAURİCİO ISLA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli takımda Victor Moses son antrenmana katılmazken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla takımla birlikte çalıştı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de TT Stadyumu'nda oynanacak.