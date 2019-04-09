Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
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Gs 50 sene de yenilse sahasında kupa kaldıramayacak :) KUDURUN BABANIZ CİMBOMMMCevap Yaz 4 8 Yayından KaldırASLAN TERBİYECİSİ: EZİK DEDİĞİN SENİN GİBİ OLUR. HARBİDEN EZİKLİĞİN HAKKINI VERDİN. MÜPTEZELLER SİZİ.4 3 Yayından Kaldır
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Bu sefer kadıköyde kurtaramayacak ersun yanalıCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Bu sene o sene arkadaş...Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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bu maç hem ali koç un hemde fenerbahçeli oyuncuların ve teknik ekibin taraftarlar nezdinde son şansları bakalım ne olacakCevap Yaz 5 Yayından Kaldır