Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı

Sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: DHA