Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: DHA
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