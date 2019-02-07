Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in Serdar Aziz'e Sorduğu Soru Olay Oldu

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu.

NEUSTADTER'DEN BOMBA SORU

İmza töreninde, sportif direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de katıldı. İmza törenine Neustadter'in sorusu damga vurdu. Neustadter, ""Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü, hiç kimse Jailson'u yakalayamadı." sorusunu sordu. Bu soru üzerine salonda kahkahalar yükseldi.

"DÜRÜMÜ HER TÜRLÜ YERİM"

Öte yandan dürüm yediği için Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a Hasan Ali'den şaşırtıcı bir soru geldi. Hasan Ali'nin "Döneri çok seviyorsun. Tercihini merak ediyorum, Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusuna Tolgay, "Benim için aslında fark etmez. Döneri dürümü her türlü yerim. " dedi.

Kaynak: AA