Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in Serdar Aziz'e Sorduğu Soru Olay Oldu
Fenerbahçe; Sadık, Tolgay, Moses, Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. Yeni transferlere soruları muhabirler yerine Fenerbahçeli futbolcular sordu. Neustadter'in "Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü hiç kimse Jailson'u yakalayamadı." sorusu futbolcuları kahkahaya boğdu.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferleri Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli kulübünün Youtube hesabından yayımlanan videoda, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, yeni transferlere soruları Fenerbahçeli futbolcular sordu.
NEUSTADTER'DEN BOMBA SORU
İmza töreninde, sportif direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de katıldı. İmza törenine Neustadter'in sorusu damga vurdu. Neustadter, ""Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kim? Çünkü, hiç kimse Jailson'u yakalayamadı." sorusunu sordu. Bu soru üzerine salonda kahkahalar yükseldi.
"DÜRÜMÜ HER TÜRLÜ YERİM"
Öte yandan dürüm yediği için Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a Hasan Ali'den şaşırtıcı bir soru geldi. Hasan Ali'nin "Döneri çok seviyorsun. Tercihini merak ediyorum, Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusuna Tolgay, "Benim için aslında fark etmez. Döneri dürümü her türlü yerim. " dedi.
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Boynu Bükükler topluluğundan bir kare :) En üstteCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gizli Fenerbahçe hayranları var fenerbahce taraftarından çok sayfada gereksiz takipçiler çok beni Fenerbahçe den başka hiç bir takım ilgilendirmiyor sizde gereksiz parazit olmaktan vaz geçip kendi takımınızı takip edin kişi sevdikleriyle beraber dir beraber sevinir beraber üzülürsünüzCevap Yaz Yayından Kaldır
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kümeye düşecek takım ego tavanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Biz orta sahaya tüst düzey kaliteli oyuncu alınmasını beklerken bu yönetim hiç ders almamış gitmiş Miha yı almış empoliden bu oyuncumu Fenerbahçe ye sunuda atlatacak Başkan iş olsun diye transfer yaptık mantığıyla oyuncu almayın ya adam gibi oyuncu alın yada almayın bazı maçları izler ken İnanın karnım ağrıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dürümcü TolgayCevap Yaz 4 Yayından Kaldır