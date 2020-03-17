Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz Fenerbahçe Kulübü, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'la görüşme yaptığını doğruladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, görüşmelerin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere şimdilik sonlandırıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü, Yalçın Koşukavak ile ilgili resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, genç teknik adamla temaslarını olduğunu doğruladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

"BAZI TEMASLARIMIZ OLDU"

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

"SEZON SONU YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI"

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ALTAY DA GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Fenerbahçe'nin talip olduğu teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kulüpte kalacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hakettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından itibaren kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."