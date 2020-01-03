Fenerbahçe, Welinton'a karşılık Alanyaspor'a Alper Potuk'u önerecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Alanyaspor'un yıldızı Welinton'a dikti. Fenerbahçe, Welinton'u kadrosuna katabilmek için Alper Potuk'u takasta önerecek.
Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan'ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi, benzer bir hamleyi Alper Potuk için de düşünüyor.
Akdeniz ekibinden Brezilyalı stoper Welinton'a talip olan sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper'i takas vermeyi planlıyor.
ALANYA OLMAZSA SİVASSPOR
1-2 gün içinde sonuçlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Welinton 5 Ocak'ta Antalya Belek kampına katılacak. Alanyaspor ile anlaşma sağlanamazsa Alper'in Demir Grup Sivasspor'a kiralanması gündeme gelecek.
Haber Videosu: Fenerbahçe, Welinton'a karşılık Alanyaspor'a Alper Potuk'u önerecek
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ALPER SEZON BAŞINDAN BERİ FORMA GİYMEDİ ALANYA ALMAZCevap Yaz Yayından Kaldır
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alanya oynayan oyuncuyu ucuza vermez üstüne 3-4 alırlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alperde kim Kac senedir oynamayani kim ister Aldigi parayi birakip gitmez zaten Gereksiz haberCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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o şikeci azizle aliyide üstüne koyun belki verirlerCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır