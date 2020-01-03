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Fenerbahçe, Welinton'a karşılık Alanyaspor'a Alper Potuk'u önerecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Alanyaspor'un yıldızı Welinton'a dikti. Fenerbahçe, Welinton'u kadrosuna katabilmek için Alper Potuk'u takasta önerecek.

03.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:55

Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren 'ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralayarak yeniden kazanan yönetimi, benzer bir hamleyi için de düşünüyor.

Akdeniz ekibinden Brezilyalı stoper Welinton'a talip olan sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper'i takas vermeyi planlıyor.

ALANYA OLMAZSA SİVASSPOR

1-2 gün içinde sonuçlanması beklenen görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Welinton 5 Ocak'ta Antalya Belek kampına katılacak. Alanyaspor ile anlaşma sağlanamazsa Alper'in Demir Grup Sivasspor'a kiralanması gündeme gelecek.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Fenerbahçe, Welinton'a karşılık Alanyaspor'a Alper Potuk'u önerecek
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