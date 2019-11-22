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Fenerbahçe'den sponsorluk haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Kulübü, isim haklarının satılması konusunda bir firma ile görüşüldüğü yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

22.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:21
Fenerbahçe'den sponsorluk haberlerine yalanlama

Sarı lacicvertli ekip, 'nin isim hakları ile medyada çıkan firma adı ve konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ve çıkan haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı internet ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Haber Videosu: Fenerbahçe'den sponsorluk haberlerine yalanlama
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