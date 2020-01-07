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Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!

Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

07.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:43
Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!

Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan , bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.


Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, diğer stoperini de Bundesliga'dan buldu.


İKİ TRANSFER, İKİSİ DE KİRALIK


Sarı lacivertli ekip, Asist Analiz'in haberine göre Hertha Berlin'de forma giyen defans oyuncusu Jordan Torunarigha ile el sıkıştı.


İki futbolcu için kulüpleriyle kiralık anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe'nin iki transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.


Kaynak: Hürriyet

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