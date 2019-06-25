Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak

Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe, yeni bir tasarruf hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, personel anlamında küçülmeye gidiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüpte ay sonunda 200'e yakın kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Bu toplu işten çıkarma için tüm hazırlıklar yapılırken yasal süreçlerin de tamamlandığı öğrenildi.

KAMPANYADA 130 MİLYON TL RAKAMA ULAŞILDI

Fenerbahçe, 4 Nisan'da 'Fener Ol' kampanyasını başlatmış ve bu kapsamda birçok program düzenlemişti. Kampanyadan 400-450 milyon TL hedeflediklerini dile getiren başkan Ali Koç, iki ayda 130 milyon TL civarında rakama ulaştıklarını duyurmuştu.