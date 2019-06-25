Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak
Mali açıdan zor günler geçiren ve kaynak yaratmak için Fener Ol kampanyası düzenleyen Fenerbahçe Kulübü'nden yeni hamle... Sarı lacivertli kulübün ay sonunda 200'e yakın kişiyi işten çıkarması bekleniyor.
Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe, yeni bir tasarruf hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, personel anlamında küçülmeye gidiyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertli kulüpte ay sonunda 200'e yakın kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Bu toplu işten çıkarma için tüm hazırlıklar yapılırken yasal süreçlerin de tamamlandığı öğrenildi.
KAMPANYADA 130 MİLYON TL RAKAMA ULAŞILDI
Fenerbahçe, 4 Nisan'da 'Fener Ol' kampanyasını başlatmış ve bu kapsamda birçok program düzenlemişti. Kampanyadan 400-450 milyon TL hedeflediklerini dile getiren başkan Ali Koç, iki ayda 130 milyon TL civarında rakama ulaştıklarını duyurmuştu.
YORUMLAR (11)
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emekçilere dokunma boşuna 3 kuruş para alıyorlar yıllık milyon kazanan gereksizleri çıkar, işçi çıkarınca borçmu zarar mı azalıcak topçunun aldığı maaşın çeyreği bile etmio okadar kişiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yürü başkan seni kim tutar, tutarsa GFB tutar, hala sindiremiyorum ve hala sorguluyorum, Aziz YILDIRIM yönetiminde ve Aykut KOCAMAN ın kurduğu takım kafaya oynarken dolmayan trübinler, KOÇ yönetiminde Comolli, Cocu ikilisinin kurduğu küme düşen takım nasıl olduyorda Tribünleri dolduruyor, anlayamadığım çok kötü oynuyor denilen FB şampiyonluğa oynarken KOCAMAN eleştirilirken, son 4 maça kadar kümede kalıp kalmayacağı belli olmayan takımın HOCA sına çıt çıkarmayan spor medyası nerde acaba. Yürebe KOÇ umCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAŞTA COMOLLİ VE ALİ KOÇ GİTSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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sıkıntı yok tazminat giderlerini karşılayabilecekmi yine zarar edecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU TAKIMA BUYLE BAŞKAN YAKIŞIR ACABA SILIMANİ KOMOLİNİN ALDIĞI PARA KAÇ KİŞİNİN AYLIĞINA DENK GELİYORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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