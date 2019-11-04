Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!

Fenerbahçe Kulübü, "Savcılarımızı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyoruz" başlığıyla çok sert bir açıklama yayınladı.

04.11.2019 19:30
Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!

Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğunu ve insani hata olarak yorumlanması zor kararların Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyeceğini bildirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ve savcıları göreve davet eden sarı-lacivertli kulüp, inceleme başlatılmasını talep etti. Sezon başından itibaren galip geldikleri maçlarda görev alan hakemlerin diğer haftalarda görevlendirilmediğinin ifade edildiği açıklamada, bu durumun kazanılan 5 farklı maçın ardından da yaşandığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futboluna ve tüm paydaşlarına olan saygımız ve sorumluluğumuz dolayısıyla oynanan her maçın, yaşanan her olayın ardından sıcağı sıcağına açıklama yapmama, kanal kanal gezmeme konusunda kararlı bir duruş sergilemeye özen gösteriyoruz. Biz bu duruşumuzu kararlı ve duyarlı şekilde koruma noktasındayken futbolun bazı paydaşlarının ise ne yazık ki bu sorumluluktan giderek artan bir şekilde uzaklaşarak hareket ettiğini görmekteyiz. Bu noktada özellikle basında görev yapan bazı spor yorumcuları ve medya mensuplarının, sezonun ilk haftası itibariyle başlattıkları; 10.hafta itibariyle ise artık başka bir boyuta getirdikleri "ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var" şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır.

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Medya mecralarında yapılan ilgili spekülatif ve manipülatif yorumlarla futbolu etkileri altına almaya çalışan; camiaları ve taraftarları birbirine düşman eden, futbol dünyamızda ayrıştırma ve kutuplaştırmalar yaratan, hakemler üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen şahıs ve kurumlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını ivedilikle 6222 Sayılı Kanun kapsamında göreve davet ediyoruz. Fenerbahçemizin, dün deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçın ardından gün gibi ortaya çıkan ve iyi niyetle açıklanamayacak bazı durumlara dair kamuoyunun gündemine getirmek istediğimiz noktalar ise şu şekildedir;

FLAŞ HAKEM AÇIKLAMASI

Sezon başından itibaren Futbol Takımımızın maçlarını yöneten orta hakemler, takımımızın kazandığı maçları takip eden haftalarda ne tesadüftür ki hiçbir müsabakada orta hakem olarak görevlendirilmemişlerdir. Bu durum, kazandığımız 5 farklı maçın ardından da istisnasız aynı şekilde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Takımımızın lehine ilk hafta Gazişehir Takımı ile oynadığımız maçın üzerinden geçen 9 haftada, özellikle Trabzonspor ve Antalyaspor ile oynadığımız ve rakiplerimizin maçlarında benzer pozisyonlarda penaltı kararı verilen pozisyonlar da dahil olmak üzere hiçbir müsabakada penaltı kararına hükmedilmemiştir. Son olarak dün akşam da Kayserispor'la oynadığımız maçın 12. dakikasında futbolcumuz Vedat Muriqi'ye yapılan, hemen hemen tüm futbol otoriteleri tarafından istisnasız şekilde penaltı olarak kabul gören, sonuca ve maçın akışına etki edebilecek kritik pozisyon başta olmak üzere, lehimize penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR'a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir.

"TÜRK FUTBOLU TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLENMELİ"

Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada yaşanan kural hatası pozisyonlarının, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden medyaya demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada sezon başından itibaren bazılarının iddia ettiği gibi bir operasyon varsa operasyonun Fenerbahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir. En büyük kumpas ve saldırılara boyun eğmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü, ortadaki bu tabloya rağmen, sağduyulu adımlar atmaya kararlılıkla devam edecektir. Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu da artık çok açıktır.

"İNCELEME BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; insani hata olarak yorumlanması zor bu kararlar ve devam etmesi halinde Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz! Milyonlarca vatandaşımızın artık özlenen adil, imtiyazsız düzene kavuşmasının bir hak olduğunu bir kez daha belirterek bir an önce bu konular hakkında incelemeler başlatılmasını talep ediyoruz."


VİDEO: Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
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YORUMLAR (17)

  • #SERGENYALÇINYALNIZDEĞİLDİR:
    FENERLİ HALİS ÖZKAHYANIN SERGEN HOCAYA KULLANDIĞI AŞAĞILIK KELİME DÜDÜK ASMAK İÇİN YETERLİ NEDENDİR MHK. AĞZI BOZUK YANİ AHLAK YOKSUNU HAKEM İSTEMİYORUZ MHK DE. AYRICA ALİ KOÇUN TİCARİ ORTAĞISIN İSTİFA ET ZEKERİYA!
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  • AKADEMİK:
    Fenerbahçe takımı ''toplama'' adamlarla bu kadar oynayabiliyor. Geçen yıla benzer bir tablo. Biraz daha hafif bir hali. . . Çok zarar vermez, sadece süründürür biraz. . .
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  • ADINIZI YAZIN:
    ulan dünkü maçta altayın pozisyonu net kırmızı ve penaltıydı hakem es geçti. Serdar Azizin hareketi net penaltıydı vermedi. Bu hakem daha ne yapsin bide gol mü atsin
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  • TEMİZLİK İMANDAN GELİR:
    bence önce bu fenerbahçe''nin temizlenmesi lazım. ayrıca türk futboluna şikeyi sokan tüpcüdür. bahis şirketlerine paza kazandırma adına yapmadıkları kalmadı malesef. iddia hakkıyla yapılmadıgı sürece bu ülkede türk futbolundan bir cacık olmaz. . .
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  • ASLKRL8031:
    Yavuz hırsız ev sahibine baskın çıkarmış! Bunlarda ne ar var nede haya, ama İlahi adalet her daim tepelerine vurmaya devam ediyor ve edecek Elhamdülillah.
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  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    BENDE BJK Lİ OLARAK , KAYSERİ -FB MAÇINDA KAYSERİLİ OYUNCUYA ALÇAKCA SÖVEN EMRE İÇİN VE RAKİBİNE GADDARCA VE/İNSANLIK DIŞI TEKME ATAN MASUM GÖRÜNÜMLÜ SİNSİ ALTAY BAYINDIR İÇİN SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM. AĞLAMANIZ NE ZAMAN BİTECEK FB SK VE 12 NUMARA. ORG HI?
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  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    GURBETÇİ RUMUZLU HE YOK İŞİM , DOĞRULARI DUYUNCA AĞLAMAYIN ARTIK.
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  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    TARAFSIZ RUMUZLU SAGOL SENDE. ADALET ÖNEMLİDİR. HALİS ÖZKAHYA DENEN SÖZDE HAKEMDE DÜN SERGEN HOCAYA YAPTIĞI NIN BEDELİNİ ÖDEMELİDİR.
    4 2 Yayından Kaldır
  • TARAFSIZ:
    ADAMSIN KARDEŞİM BU YORUMUN ÜSTÜNE KRALI SÖZ SÖYLEYEMEZ SÖYLERSEDE BOŞ KONUŞUR NOKTAYI KOYMUŞSUN
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