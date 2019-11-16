Fenerbahçe, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı

16.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 00:22

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada; Obradovic'in görevinin başında olduğunu ve yönetimin kendisine desteği ile takımın yeniden başarılı günleri yaşayacağını belirtti.

"TAKIMIMIZA TEKRAR BAŞARILI GÜNLER YAŞATACAK"

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA