Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi! Transferin bitmesi an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı Yevhen Konoplyanka transferini bitirmek üzere olduğunu söyledi. Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa gibi Konoplyanka'nın da gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğunu belirten Volkan Demir, Ukraynalı futbolcunun, Mathieu Valbuena'nın ayrılmasıyla boşalan sol kanada transfer edileceğini açıkladı.

"FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU HAMLE"

Son oynanan Ukrayna - Sırbistan milli maçında Konoplyanka'nın 2 gol attığını ve maçı 5-0 ev sahibi takımın kazandığını hatırlatan Demir, "Schalke'de geçen sezon az süre alması Konoplyanka'nın bittiği anlamına gelmiyor. Konoplyanka hala çok etkili bir futbolcu. Bence Fenerbahçe için çok doğru bir hamle" dedi.

Konoplyanka'nın Fenerbahçe'ye transferi için futbolcu ile kulübü arasındaki sözleşme fesih işlemlerinin sona ermesinin beklendiği belirtildi.

SCHALKE TRANSFERE İZİN VEREBİLİR

Schalke'nin 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka'nın transferinden fazla bir bonservis bedeli beklentisi olmadığı, oyuncunun yüksek olan yıllık maaşından kurtulmak isteyen Alman kulübünün düşük bir bedelle Ukraynalı futbolcunun transferine izin verebileceği öğrenildi.