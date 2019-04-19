Fenerbahçe'den Gomis Bombası! Menajeri Temas Sağladı

Geçtiğimiz yıl gol kralı olduğu Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertlilere yakın olduğu ileri sürüldü. Arap ekibi, yıllık 5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya bu parayı ödemeyeceğini söyleyip kulüp bulmasını istediğini söyledi. Fransız yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade edildi.

GELMEYE HAZIR

Takvim'de yer alan habere göre; İdarecilere durumu ileten menajerlerin, Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Gomis'in yıllık kazancını yüksek bulan Fenerbahçe yönetiminin ise, "Bu transfer için mayıs ayında görüşelim" dediği de kaydedildi.

Bu arada menajerler Al Hilal'in 33 yaşındaki oyuncusunu bedelsiz göndermeye hazır olduğu da belirtti. Öte yandan Bafetimbi Gomis, 2018-19'da Arap ekibiyle çıktığı 32 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.