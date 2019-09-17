Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, maçta kural hatası olduğu için Alanyaspor maçının yeniden oynanması için TFF'ye başvuru yapacak.

17.09.2019 14:03
Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi başvuru yapma kararı aldı. Yayıncı kuruluştan tartışılan taç atışı ve aut atışı görüntülerini talep eden sarı lacivertliler 48 saat içerisinde maçın tekrar oynanması için TFF'ye başvuru yapacak.

KURAL NE DİYOR?

Kale vuruşlarında artık oyuncular topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Ancak hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor.

YORUMCULARIN KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BeinSports Spikeri Güntekin Onay: "Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen: "Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

Eski Hakem Deniz Çoban: "Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İLK GOLDE DE Mİ KURAL HATASI VAR

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

"BÜYÜK BİR HATA VAR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Alanyaspor'un ilk golünden önce spiker 'Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor' diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. 'Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa' aynı takım kullanamaz" dedi.

İşte Fenerbahçe'nin itiraz edeceği o pozisyonlar;

Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek
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YORUMLAR (68)

  • DOWNLOAD:
    Alanyaspor bu kanatsız kuşların tüylerini yolmuş ızgara yapıp işi bitirmiş halen de ağlıyor civcivler
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  • WİLDLİON:
    Fenev maçı kendi lehine çevirmek istiyorsa anavatanı Yunanistan federasyonla başvuru yapsın
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  • ERS:
    Bu memlekette Fenerbahçe takımına yapılan haksızlık, şike operasyonu, fetö oyunu hiçbir klübe yapılmamıştır. Nerde fenerbahce haberi var antifener timi iş başındadır. Yorumlara bakınız.
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  • REZALET:
    Koskoca büyük takım bu olsa gerek işi masa basında bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar demekki boş yere yargılanmamış şikeden bu takım.olan trabzon sporun şampiyonluğuna olmuştur.haram olsun inşallah iki yakanız bir araya gelmez
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  • DAKTIR:
    Güç yetmeyince,altyapıdan yıldız çıkarıp yılların takımını kuramayınca fener 35 yıldır yaptığını yapıyor,şike,teşvik,topçu ayartma,maç tekrarı vs,uğraşana kadar rakipleri gibi emek verse daha az yorulur be
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  • ZAZAKİ:
    Yazık ya utanmadan nelerden medet umuyorsun bir fb li olarak yönetimden utanç duyuyorum yazık hepinize yazık...
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  • MEHMET EBİ:
    ulan mehmet abi. utanmayı bilen bir fenerli bulmuşsun. ne diye azarlıyorsun. dangalak mehmet abi
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