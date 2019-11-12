Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı

12.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:05

Sarı lacivertli ekipte milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Teknik Direktör Ersun Yanal gözünden ufak çaplı bir operasyon geçirdi. Birkaç gün dinlenecek tecrübeli çalıştırıcı için Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.