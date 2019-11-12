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Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden gözünden ameliyat olan Teknik Direktör Ersun Yanal için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

12.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:05
Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı

Sarı lacivertli ekipte milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Teknik Direktör gözünden ufak çaplı bir operasyon geçirdi. Birkaç gün dinlenecek tecrübeli çalıştırıcı için resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Haber Videosu: Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
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HABER YORUMLARI (2)

  • ABDİ:
    tüm söylemlerinde fenerbahçe yalakalığı yapması dışında gözle görülür bir kabiliyeti yok. saç sitili duruşu konuşması vasıfsızlığı ve yetersizliği ortada. 3 ligde hoca olamaz.
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