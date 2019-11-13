Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!

13.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:35

Fenerbahçe Kulübü, A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

ALİ KOÇ GEÇEN HAFTA DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği toplantısının ardından, "Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak. Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu gibi şahısların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." demişti.