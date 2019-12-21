: Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması!

21.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:27

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile yolların ayrılacağı ve Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği tüm kulvarlarda sezona zirve hedefiyle başladığı belirtilerek, "İçerisinde bulunduğumuz sezon ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz, alışageldiğimiz Fenerbahçe Beko kimliğinden uzak görünse de bizim takımımıza ve koçumuz Obradovic'e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve camiamız, Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

UFUK SARICA İDDİALARI YALANLANDI

Açıklamada, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulanarak, "Bazı basın kaynaklarında yer bulan Ufuk Sarıca ile görüşüldüğü, diyaloğa geçildiği haberleri kesinlikle doğru değildir ve tamamıyla hayal ürünüdür. Benzer şekilde sosyal medyada yer alan iddia ve dedikodu odaklı söylemler de tamamen gerçek dışıdır." denildi.

BİRSEL VARDARLI'YA JÜBİLE YAPILIYOR

Sarı-lacivertli taraftarların resmi açıklamalar dışındaki haberlere itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Fenerbahçe camiası olarak yarın saat 13.00'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonumuz'da önce Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma maçını hep birlikte izleyip sonra saat 15.00 itibarıyla da Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçımız öncesinde kaptanımız Birsel Vardarlı'yı eşsiz bir jübile ile onurlandıracağız. Pazar günü 19.00 itibarıyla da Fenerbahçemizin Beşiktaş ile oynadığı maçta tribünlerimizi doldurup son saniyeye dek futbol takımımızın yanında olacağız."

Kaynak: AA

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