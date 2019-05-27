Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den golcü atağı geldi.
Valbuena ve Neustadter'in ayrıldığı sarı lacivertli ekip bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Fernandao'yu gönderen, Slimani ve Frey'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli ekip bu sezon öncülüğü golcüye verdi.
DZEKO VE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (13)
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seneye Avrupada yoksak çok şov transferlere gerek yok kanaatimceCevap Yaz Yayından Kaldır
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aşure fitre zekat ne varsa gönderin feneve:):) huzur evi takımı kuruyor sanırım:):)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçeye nijerya güney afrika gibi yerlerden fiyatı uygun yırtıcı forvet lazımCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ABİ ADAM BODRUM''A İSTANBUL AKTARMALI GİDECEK NE BÜYÜTTÜNÜZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Biz avrupanın normal değeri olan birinin türk takımlarından birine dahil olacağını duyduğumuz zaman aklımıza akılı ve renkli televizyonların ilk görüntüsü gelir düşünsene telefonde net var TV''de renk var haaaa renkkkkCevap Yaz Yayından Kaldır
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