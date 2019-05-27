Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den golcü atağı geldi.

Valbuena ve Neustadter'in ayrıldığı sarı lacivertli ekip bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Fernandao'yu gönderen, Slimani ve Frey'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli ekip bu sezon öncülüğü golcüye verdi.

DZEKO VE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (13)

  • AZ ÇOK DEMEYİN:
    aşure fitre zekat ne varsa gönderin feneve:):) huzur evi takımı kuruyor sanırım:):)
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  • BİR TUHAFLIK VAR ?:
    Biz avrupanın normal değeri olan birinin türk takımlarından birine dahil olacağını duyduğumuz zaman aklımıza akılı ve renkli televizyonların ilk görüntüsü gelir düşünsene telefonde net var TV''de renk var haaaa renkkkk
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