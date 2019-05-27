Fenerbahçe'den Dzeko Bombası! Ali Koç ile Görüşecek

Valbuena ve Neustadter'in ayrıldığı sarı lacivertli ekip bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Fernandao'yu gönderen, Slimani ve Frey'den beklenen performansı bir türlü alamayan sarı lacivertli ekip bu sezon öncülüğü golcüye verdi.

DZEKO VE ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Kaynak: DHA