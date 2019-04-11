Fenerbahçe'den Derbi Öncesi Sürpriz Karar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesi sarı lacivertli ekipten yeni karar. Fenerbahçe, evinde oynadığı Beşiktaş maçında rakip takıma gösterilen misafirperverlik G.Saray'a da gösterilecek. Deplasman tribününde hoparlör olmayacak, sular kesilmeyecek ve ilk derbideki gerilimin tekrarlanmaması adına güzel ortam hazırlanacak.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı, derbinin büyüklüğüne yakışır şekilde ağırlamaya hazırlanıyor. Ali Koç'un başkan seçilmesiyle 'Sahada kora kor rekabet, rakibe saygı' mottosunu benimseyen Fenerbahçe, bu ilkesini büyütme gayretinde. 20 yıldır Kadıköy'de ezeli rakibine maç vermeyen Sarı-Lacivertliler, bu serinin devam etmesini arzularken, tribün olaylarının bitmesi ve futbolun güzel yanlarının hafızalarda kalması için somut adımları attı.
PSİKOLOJİK BASKI OLMAYACAK
Aziz Yıldırım döneminde deplasman tribününe büyük hoparlörler konulmuş, sular kesilmiş ve iki taraf arasında gerilim yaşanmıştı. Koç yönetimi, bu baskıyı kesinlikle yapmayacak. Akşam'da yer alan habere göre; Bu sezon Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde ezeli rakibini centilmence ağırlayan Fenerbahçe, Vodafone Park'taki maçta ise kötü olaylarla karşılaşmamıştı. Türk Telekom'da 2-2 biten G.Saray-F.Bahçe derbisinde de iki takım oyuncuları birbirine girmiş, sadece taraftarlar değil, yönetimler debirbirine düşmüştü. Buna son verilecek!
RAKİP TRİBÜNE İNDİRİM VAR!
F.Bahçe, genel satışı cuma günü başlayacak biletlerde, seyircisine en düşük tutarı 160 TL olarak belirledi. Misafire ise 10 TL daha az, 150 TL! Şampiyonluk yolunda fire vermemek zorunda olan G.Saray'ın taraftarının da saygıyı üstte tutması bekleniyor. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in demeçlerinde, "Değerli rakibimiz F.Bahçe" üslubu, 'Saygılı rekabet' zeminini pekiştirmeye bir vesile oldu...
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Görecez bakalim misafirperverliklerini ali koc o kadar efendi takim efendi taraftar vizyon falan filan dedi dedigi gibi olacak mi yoksa ben burda oldugum surece ersun yanal buraya gelemez dedigi gibi yaladigini yutacak miCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırTTT: Siz orada demediğinizi bırakmadınız şimdi hangi hakla çıkıp yorum yapıyorsunuz. Bu kadar da yüzsüz olmayın be kardeşim... sahada antrenörünüzün elinden zor kurtuldu futbolcularımız. Şimdi kalkıp centilmenlik mi bekliyorsunuz.2 1 Yayından Kaldır
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ES ES ŞAMPİYON!Cevap Yaz 1 7 Yayından KaldırHALİM: Ne diyor la bu3 Yayından Kaldır
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MAZBATA DİYORUM BAŞKA BİR DİYECEĞİM YOK. VERİN ADAMIN MAZBATASINI. . . . .Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır