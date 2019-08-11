Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım

11.08.2019 15:24

İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti. Ali Koç ve Ersun Yanal hariç neredeyse herkese teşekkür eden oyuncunun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

İşte Skrtel'in paylaşımı;