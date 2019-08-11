Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım
Fenerbahçe ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Skrtel, Atalanta ile anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal hariç herkese teşekkür etmesi dikkat çekti.
11.08.2019 15:24
İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti. Ali Koç ve Ersun Yanal hariç neredeyse herkese teşekkür eden oyuncunun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.
İşte Skrtel'in paylaşımı;