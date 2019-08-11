Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Skrtel, Atalanta ile anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal hariç herkese teşekkür etmesi dikkat çekti.

11.08.2019 15:24
Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım

İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti. Ali Koç ve Ersun Yanal hariç neredeyse herkese teşekkür eden oyuncunun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

İşte Skrtel'in paylaşımı;

Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'dan tepki çeken paylaşım
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.