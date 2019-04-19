Fenerbahçe'den Ayrılacak İsimler Belli Oldu
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Kameni, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Slimani, Ayew ve Benzia ile yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, sezon sonunda büyük bir revizyona hazırlanıyor. Sarı- Lacivertli ekipte sözleşmeleri sona erecek olan Kameni, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Slimani, Ayew ve Benzia ile yollar ayrılacak.
OZAN TUFAN'IN DURUMU BELİRSİZ
Bu 9 futbolcuyla birlikte Yanal'ın istemediği Frey de ya satılacak ya da başka bir kulübe kiralanacak. Bu külübün Süper Lig ekibi olması ise büyük bir ihtimal olarak gözüküyor. Reyes'e takım bulunursa o da gönderilecek. Soldado konusunda ise kesin bir karar verilmediği, Ersun Yanal'ın takımda 2. santrfor olarak kalmasına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Sezon başı kampına katılacak olan Ozan Tufan için karar ise daha sonra verilecek.
(Takvim)
YORUMLAR (7)
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Bir TS li olarak FB nin düşmesini istiyorum.Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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HARUN DA GİTMELİ KESİNLİKLE...ÇOK İİYİ BİR KALEYCİ GETİRİLMELİ BREZİLYA DAN OLABİLİR...TOPCULARDA BREZİLYALI OLMALI VE BOMBA ERSUN DA GİTMELİ YOKSA İŞİ ZOR FB.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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tolga bir maç oynasın öyle gitsin hazırlık maçı hala saha maçı falan da olurCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Daha beter olun ezikler. Fenev fenev kümeyeCevap Yaz 4 11 Yayından KaldırDD: Çocuğun r'leri söylemezse ağlama tamam mı?Yayından Kaldır