Altay Bayındır ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi.
12.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiğini ve istirahate alındığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA