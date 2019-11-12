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Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı

Sarı lacivertli ekip, Ozan Tufan'ın takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

12.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:54
Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı

Hem gelecek sezon için güçlü bir kadro için hem de genç isimleri kadrosuna katmak isteyen , forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

SCHALKE İLE 2022 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe Kulübü, Schalke 04 forması giyen 'ın da takım arkadaşı olan 19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. 19 yaşındaki golcü futbolcunun Alman temsilcisi Schalke ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon Schalke formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.


Haber Videosu: Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
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