Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin 2019 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: DHA