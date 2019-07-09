Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce Topuk Yaylası Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Yeni transfer Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Bir diğer transfer Altay Bayındır ise ilk antrenmanında takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.