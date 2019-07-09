Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır, takımla birlikte idmana çıktı. Vedat Muriç, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı koşu yapyı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce Topuk Yaylası Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Yeni transfer Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Bir diğer transfer Altay Bayındır ise ilk antrenmanında takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.
YORUMLAR (2)
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DİLENCİLERİN PARASI POŞA GİDECEK İNANKİ TIRANSFERLERİ FIS ÇIKACAKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hayırlısı olsun, her şey fenerbahçe için.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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