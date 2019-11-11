Fenerbahçe'de transfer için 4 futbolcu gönderilecek

11.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:04

Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

4 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından yedek kulübesine çakılı kalan Miha Zajc ile ilk 11'deki yerini kaybeden Jailson'u satış listesine koydu. Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı.

ZAJC RUSYA YOLCUSU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor. Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe ilk olarak yüksek bonservis ödenmesine bakacak.

ALPER'İN ÜCRETİ TRANSFERİNİ ENGELLİYOR

Jailson'a da ülkesinden ve Çin'den teklifler var. Alper'e ise yüksek ücreti sebebiyle sıcak bakan şimdilik yok.