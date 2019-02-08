Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Maç Sonunda Kırmızı Kart Gördü

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Artem Kravets kaydetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçeli Soldado kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TOLGAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maç sonunda Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 2 oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy konuyla ilgili, "Tolgay Arslan kendi kendine mırıldanırken kırmızı kart görmüş. Bunu yapanlar bedelini öder." dedi.