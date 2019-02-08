Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Maç Sonunda Kırmızı Kart Gördü
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, maç bittikten sonra hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Artem Kravets kaydetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçeli Soldado kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
TOLGAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maç sonunda Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 2 oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy konuyla ilgili, "Tolgay Arslan kendi kendine mırıldanırken kırmızı kart görmüş. Bunu yapanlar bedelini öder." dedi.
YORUMLAR (30)
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Fenerbahçe Kayseriden İstanbula Ne Hediyesi Götürdü..??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bundan 3.2 aldık ya süper yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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"Eden bulur, adalet birgün herkese lazım olur" sözü ne kadarda doğruymuş. Hakemler maçları katlediyor, bu federasyon hakemler eliyle takımların emeğini, alın terini çalıyor dediğimızde bizi tek başımıza bırakıp, hepiniz kahkahalarla birlestiniz ve karar çıkarttınıız hakemlerde insan, hata yapmaları doğaldır diye. Şimdi isyan edip, ağlıyorsunuz nafile. Hakem müsveddelerine siz sahip çiktınız kına yakın şimdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tolgoşu ve Serdoşu tepe tepe kullanın bugün gördük, arma değil ne öperse öpsünler,beter olun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tolgay Arslan: Beşiktaşta hiç küme düşmedim ilk kez fenerde küme düşüyorum.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır