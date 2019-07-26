Fenerbahçe'de Tolgay 1 ay, Serdar Aziz 15 gün sahalardan uzak kalacak

Avusturya'daki kamp çalışmalarını Hertha Berlin maçı ile tamamlayan Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'den kötü haber geldi.

Skor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ilk dakikalarında ayak bileği burkulan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bileğindeki liflerde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

SERDAR AZİZ 2 HAFTA YOK

Fenerbahçe bir başka kötü haberi ise stoper Serdar Aziz'den aldı. Hertha Berlin maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Jailson'un vurduğu top eline gelen Serdar Aziz kısa süreliğine saha kenarına gelerek tedavisini yaptırmıştı. Ancak ağrıları artan 28 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrolleri sonrasında el bileğinde çatlak olduğu ve 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.