Fenerbahçe'de Tolgay 1 ay, Serdar Aziz 15 gün sahalardan uzak kalacak
Hertha Berlin maçında Jailson'un çektiği şut eline çarpan Serdar Aziz 15 gün, ayak bileği burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Avusturya'daki kamp çalışmalarını Hertha Berlin maçı ile tamamlayan Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'den kötü haber geldi.
Skor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ilk dakikalarında ayak bileği burkulan ve sahayı sedye ile terk eden orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bileğindeki liflerde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
SERDAR AZİZ 2 HAFTA YOK
Fenerbahçe bir başka kötü haberi ise stoper Serdar Aziz'den aldı. Hertha Berlin maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Jailson'un vurduğu top eline gelen Serdar Aziz kısa süreliğine saha kenarına gelerek tedavisini yaptırmıştı. Ancak ağrıları artan 28 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrolleri sonrasında el bileğinde çatlak olduğu ve 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
-
Bence her ikiside Fenerbahce, de oynayacak futbolcu, lar degil. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
AHAHAHAHAHAHAHAAHAH çöpleri toplarsanız böyle olur ÇÖP TAKIMSINIIIZZZ ÇÖP B GERÇEK HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMİCEK 7ENEVCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
SERDARI GS BOŞUNA GÖNDERMEDİ . BAZI FUTBOLCULARDA BU VAR . ADAMIN VÜCUT YAPISI SAĞLAM DEĞİL . EN UFAK BİRŞEYDE SAKATLANIYOR .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
serdarıda maldivlere gonderin :dCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ikisinde boşa alınmış oyuncu durmadan sakatlanır gezerler işleri oCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
serdarı bilmemde tolgaya dürüm yedirin iyileşir hemenCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
-
hadi ordan yiyiciYayından Kaldır
-
Olsalar da fark etmez.Belki gençlerin önü açılır...Sakat oyuncuyu alırsan olacağı bu.Vizyon sahibi yönetim var ya...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
serdar kaldığı yerden devam ediyürCevap Yaz Yayından Kaldır