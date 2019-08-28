Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

28.08.2019 14:33

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de 2 gol atan Muriqi gösterdiği performas ve saha içindeki müdadelesi ile kısa sürede taraftarın sevdiği isimlerden oldu.

Sezon öncesi Muriqi için Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanan ve golcü oyuncuya sarı lacivertli formayı giydiren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Buna göre 25 yaşındaki futbolcuya bir Arap kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise hiç düşünmeden yapılan bu teklifi reddettiği kaydedildi.