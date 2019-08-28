Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarını boş geçmeyerek 2 gol atan ve Fenerbahçe'nin zirvede yer almasında önemli rol oynayan Vedat Muriqi'ye 12 milyon euroluk transfer teklifi geldi.

28.08.2019 14:33
Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'de 2 gol atan Muriqi gösterdiği performas ve saha içindeki müdadelesi ile kısa sürede taraftarın sevdiği isimlerden oldu.

Sezon öncesi Muriqi için Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanan ve golcü oyuncuya sarı lacivertli formayı giydiren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Buna göre 25 yaşındaki futbolcuya bir Arap kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise hiç düşünmeden yapılan bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz Vedat Muriqi gelişmesi! 12 milyon euroluk teklif
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • BENJAMİN:
    eil için de napolinin haberi varmı bundan diyordunuz 6saraylılar, jagne size yeter zaten:dddddddddddddddd
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ŞAPKACI:
    YUSUF YAZICI 17. 5MİLYON ELJİF ELMAS IN 16MİLYON EUROYA TRANSFER OLUYORSA BUNUN DEĞERİ 30MİLYONDUR
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • LAFIN BİTTİĞİ YER:
    ulan ne güzel yer yapıyo bu basın fenere. cakniyi her yerde kötüleyip elde bıraktırdılar türkiye rekoru kıran futbolcuyu. 2 milyon etmez stepneleri 17 milyona satmışlar ???!!! sözde inanmadık tabi. kim fener furması giyse 10 milyonun üstünde. geçen sene ligden düşme korkusunu unuttular herhalde. hı hı hı. . .
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • UĞUR ŞENTÜRK:
    Komedi fenerin ilk maçı hiç hazırlık maçı yapmamış gazişehir ikinci maçı ise başakşehir en az 4 0 yeneceği maçta vısca resmen fenere çalıştı feneri iyi şişirdiler. Galatasaray şampiyonluk oranları belli ediyor bu ligin ağa babası GALATASARAY bunu herkes kabullendi artık. .
    Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.